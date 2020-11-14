Дом, который 11 часов тушили в Красном Бору, был аварийным уже пять лет

Как сообщал ivbg.ru, 13 ноября пожар охватил 330 квадратных метров двухэтажного деревянного дома, расположенного по улице Культуры в поселке Красный Бор Тосненского района. Пламя тушили 11 часов.

Вам будет интересно Фото: 11 часов тушили дом в Красном Бору – 28 человек без жилья, есть погибший и пострадавшие Как сообщал ivbg.ru, пожар охватил 330 квадратных метров двухэтажного деревянного дома, расположенного по улице Культуры в поселке Красный Бор Тосненского... 14.11.2020 95

Из горящего дома были эвакуированы 25 человек. Скончалась 66-летняя женщина. Один из жильцов – 46-летний мужчина – выпрыгнул со второго этажа и повредил спину. Также у него диагностировано отравление угарным газом.

Горевший дом признан аварийным еще в 2015 году. Расселение ожидали 24 человека, в том числе трое детей. Всего в поселке Красный Бор пять подобных строений.