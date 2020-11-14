В Монрепо завершилось благоустройство территории парка

Обновлены топиарный сад, фонтан «Нарцисс», высажен экспериментальный мох между прудом «Боб» и хижиной Отшельника на площади свыше 1,4 тысячи квадратных метров.

Аналогичные растения покрывали территорию парка в период жизни его основателя барона Людвига фон Николаи. Высадке мха предшествовало геоботаническое исследование. По оценкам специалистов, на восстановление мхового покрытия уйдет более трех лет. Обеспечивают растения водой гидрогелевые гранулы.

В апреле 2021 года в Монрепо начнется благоустройство территории вокруг Усадебного дома. Продолжатся работы над оранжереей в Доме садовника. Также на 2021 года запланировано открытие Главного усадебного дома и Библиотечного флигеля.

Редакция ivbg.ru напоминает: реставрационные работы ведутся с 2017 года. Стоимость проекта – 1,9 млрд рублей. Четверть этой суммы выделена из бюджета Ленинградской области, остальная часть – Фондом инвестиционно-строительных программ.