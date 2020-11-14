Выборгский замок расширит выставочное пространство в 2021 году

Ремонтно-реставрационные работы в зданиях Арсенала, корпусах Цейхгауз и Доме наместника подходят к концу. В 2021 году в помещениях откроются выставки и музей морской археологии.

В зданий Арсенала будут размещаться временные выставки. В Дом наместника переедет часть персонала музея. А в одном из трех корпусов Цейхгауз обустроят экспозицию по морской археологии.

Все желающие смогут увидеть якоря и пушки судов времен русско-шведской войны, а также фрагмент корабля времен Ивана Грозного. Экспонаты подняты со дна Выборгского залива.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ – 611 млн рублей. Из них 56,4 млн рублей выделено из регионального бюджета. Остальные средства предоставлены Фондом инвестиционно-строительных программ.