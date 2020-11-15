В Гатчинском районе жительница блокадного Ленинграда получила 2 млн на жилье

Жительница поселка Пудость Лидия Ткаченко получила 2 миллиона рублей на улучшение своих жилищных условий в рамках нацпроекта “Доступное и комфортное жилье каждому”.

Единовременную выплату жительница блокадного Ленинграда сможет потратить на покупку или строительство жилья. В районной администрации отмечают, что это первая социальная выплата в 2020 году — Лидия Ткаченко попала в список получателей средств федерального и областного бюджетов на жилищное обеспечение в это году.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году планируется расселить 33,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели будет потрачено 2,4 млрд рублей.