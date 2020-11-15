Половина россиян достигла баланса между работой и личной жизнью

Почти половина россиян — 48% — успешно совмещают работу и личную жизнь, об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Причем, лучше всего это получается у тех, кому меньше 24 лет — 58% опрошенных. А вот среди россиян старше 45 соблюдать подобный баланс могут только 45%. Нет же гармонии между личной жизнью и работой у 41% респондентов: 38% предпочли сконцентрироваться на карьере, и лишь 3% выбрали личную жизнь.

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Лучше всего справляются с балансированием личной жизни и работы юристы — 58%, бухгалтеры — 54%, экономисты — 53%, секретари, менеджеры по работе с клиентами и операторы call-центра — по 51%. Врачам же, PR-менеджерам и руководителям напротив этот баланс соблюдать тяжело.