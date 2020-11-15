Петербуржец открыл стрельбу из-за шумной машины соседа

Полиция задержала петербуржца, который открыл стрельбу из-за шумной машины соседа.

В пять утра 15 ноября в полицию обратился 32-летний петербуржец, который рассказал о конфликте с соседом у дома 118 по улице Коммунаров. По его словам, часом ранее 42-летний сосед несколько раз выстрелил в воздух из окна своей квартиры. Причиной стал громко работающий автомобиль.

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Никто не пострадал. У нервного соседа изъяли травматический пистолет с действующим разрешением, а его самого отвезли в отдел. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.