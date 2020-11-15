16 ноября жители 15 районов Ленобласти останутся без света

Из-за плановых работ ПАО “Ленэнерго” 26 июня будет приостановлена подача электроснабжения в нескольких населенных пунктах Ленобласти. Света не будет в следующих населенных пунктах:

Бокситогорский район, с 08.00 до 17.00:

Лахта, Сидорово, Красноборский, Красный Бор, Саньков Бор, Прокушево, Окулово, Чайгино, Ефимовский (Гусарова №1-33, Метростроевская №1-10, Малая Спортивная №1-16, Володарского №1-16, Рабочий переулок, Гагарина №32-40, Центральная, №33-54, Комсомольская-II №36-46, Комсомольская-I №33-78, Шибалово, Сомино (улица Набережная, улица Мира, дома №1-6).

Волосовский район, с 09.00 до 17.00:

Калитино (частный сектор), Рабитицы (частично), Старый Зимитицы, Чирковицы, Редкино, Мышкино, Негодицы, Зимитицы (частный сектор), Чирковицы, Старая Вруда, Сяглицы.

Всеволожский район, с 09.00 до 17.00:

Коккорево, СНТ Колос, Новосергиевка, Островки-Пороги, Новое Девяткино, Сарженка.

Выборгский район, с 10.00 до 16.00:

Рощино (улицы Рылеева, Вокзальная, Герцена, Огорева, Малая Вокзальная, Наклонная, Восточный переулок, Полевой переулок, Еловая, Онежский пер., Южная, Хуторская, Восточная, В-Рощино, Короленко, Короткая, Нагорная, Школьная, Гоголя), Кондратьево (частично), Каменка (частично), Козлово (полностью); улица Садовая, дом 20; улица Пограничная, дома 13, 32, 34.

Гатчинский район, с 09.00 до 18.00:

Никольское (улица Силиной), Замостье (частный сектор), Старосиверская (Большой проспект), Белогорка, Березнево, Малое Верево, Вайя, Тяглино (улица Центральная).

Киришский район, с 09.00 до 17.00:

Будогощь (улицы Первомайская, Исполкомовская, Пионерская, частично Советская), Новая Деревня (частично).

Лодейнопольский район:

с 09.00 до 17.00: Пичурино;

с 13.00 до 17.00: Ленинградское шоссе, дома 39, 42, 44, 44А, 46А, 48, 50А, 52, 52А, 54, 56, 60, 62, 58, 64, 66.

Кировский район:

с 09.30 до 17.00: Назия: улица Кирова, дома 33-49, 28-44, 53, улица Дзержинского, дома 1-25, 2-24; улица Восточная, дома 5-29,6-28; улица Красная, дома 3-13, 2-14; Кировск: СНТ Строитель (Беляевский Мох);

с 10.00 до 17.00: Отрадное: улица Ленина, дом 5.

Ломоносовский район, с 09.00 до 17.00:

Михайловская (частный сектор), Нижняя Кипень, Гостилицы (улица Центральная, Новая, Верхняя), Лопухинка (частично), Извара.

Лужский район:

с 09.00 до 17.00: Чеголи, Серебрянский (улицы Лужская, Транспортная), Сара-Лог, Городец, Бусаны, Ивановское, Заозерье, Жельцы.

с 09.00 до 12.00: Луга: улица Римского-Корсакова, дома 42, 40, 36, 44, 38, 34, 32А, 32, 30, 28, 24, 21, 19, 22, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9; улица Свободы, дом 23;

С 13.00 до 16.00: Луга: улица Свободы, дома 17, 23; улица Нижегородская, дома 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38А, 36, 34, 32, 26, 24, 22, 20, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 43, 53А, 55А, 57, 59, 59А, 59Б, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; переулок Демьяновский, дома 24, 26, 27, 29, 25, 23, 19, 22, 20.

Подпорожский район, с 08.00 до 15.00:

Мятусово. Улица Конституции, дом 1а – с 16 на 17 ноября (с включением на ночь).

Приозерский район, с 09.00 до 16.00:

Заостровье (полностью, птицеферма).

Сланцевский район:

с 10.00 до 16.00: Ложголово;

с 13.30 до 17.00: улица Изумрудная (участки в стадии строительства).

Тихвинский район, с 10.00 до 17.00:

Новый Погорелец, Сарожа, Кузнецова Гора, Урья, Лукино, Корвала, Еремина гора (частично улицы Народная и Малая).

Тосненский район, с 08.00 до 18.00: