В Бурятии ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Две недели в республике придется простаивать торговым центрам, кинотеатрам, кафе и ресторанам.

Власти Бурятии пошли на ужесточение коронавирусных мер из-за роста заболеваемости. Так, с 16 по 30 ноября в республике будут закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общепита. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не удастся избежать временного закрытия и другим развлекательным заведениям — та же участь ждет торговые комплексы, кинотеатры, салоны красоты и фитнес-клубы. Как пояснил глава региона Алексей Цыденов, на такие меры пришлось пойти из-за нехватки лекарств и свободных коек в больницах.