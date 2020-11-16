В Ленобласти за год обновили 262 километра региональных дорог

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора».

«Грамотное планирование и ранее заключение контрактов позволили отремонтировать ряд объектов, запланированных на 2021 и 2022 годы», — отметили в областном правительстве.

Всего же техника и дорожники потрудились на 28 участках: Дорога жизни, Токсовское и Выборгское шоссе, дороги Гатчина — Ополье, Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, «Магистральная» и ряд других.

С середины прошлой недели дорожный комитет Ленинградской области ввёл запрет на укладку верхних слоев асфальта на региональных трассах.

Цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».