Вторая волна пандемии вызвала повышенный спрос на лекарства среди россиян. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, он увеличился в 15 раз.

Новый всплеск заболеваемости в России спровоцировал повышенный спрос на лекарственные препараты. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, он подскочил в 15 раз.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал министр.

Он отметил, что производители, в свою очередь, также максимально нарастили производство, чтобы не допустить дефицита важных препаратов. В целом ситуация с лекарственным обеспечением улучшается.