В 2021 году в России возобновят работу вытрезвители

Законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года, с 1 января 2021 года документ должен вступить в силу.

Переходный период для этого не нужен, пояснил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, напомнив, что организация вытрезвителей будет в полномочиях регионов.

Отметим, 5 ноября 2019 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей. Он предполагает создание вытрезвителей в регионах на базе государственно-частного партнерства — в таком случае может появиться возможность брать плату за услуги с тех, кто попал в вытрезвители. Правом устанавливать общие правила организации деятельности таких учреждений предлагается наделить кабмин.

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года.