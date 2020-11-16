Губернатор Ленобласти провел телефонную линию с жителями региона

Начало недели губернатор Ленинградской области решил начать с решения накопившихся проблем местных жителей.

В основном, обращения граждан были связаны с жилищно-коммунальной и здравоохранительной сферами.

Множество жалоб поступило из сельских поселений. Так, в селе Романовка ветеран боевых действий не может получить квартиру по социальному найму. В поселке Лужки жители пожаловались на отсутствие канализации, а жители поселка Торфяновка остались без питьевой воды.

Александр Дрозденко обещал взять на личный контроль выполнение всех поступивших обращений.