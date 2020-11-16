В Северной столице активно развивается Пансион воспитанниц кадетского корпуса при СК

Санкт-Петербургский кадетский Пансион воспитанниц теперь станет самостоятельным образовательным учреждением, в котором будут проходить обучение девочки с 8 по 11 классы.

На данный момент администрация города подготавливает документы для передачи здания школы № 216 под Пансион воспитанниц при Следственном Комитете России. Здание нового образовательного учреждения будет расположено в исторической части столицы, по адресу: Графский переулок, дом 8.

Идею создания пансиона активно поддержала юридическая общественность. Изначальной целью его создания стало желание почтить память первого женского учебного заведения России — Смольного института. Однако приоритет нового пансиона – дать достойное образование и развитие его воспитанницам.

В этом поможет специальная учебная программа, включающая в себя предметы, необходимые будущему сотруднику силовых органов. Обучение в новом учебном заведении позволит сформировать у девочек важные человеческие и профессиональные качества, которые они смогут применить в дальнейшем своем обучении и карьере.