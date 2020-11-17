Ленобласть получит 27 млн рублей на развитие туризма

Турпроекты Ленобласти получат федеральную поддержку: между 10 проектами будет распределено 27 млн рублей.

На гранты от Ростуризма будут созданы туристские центры на Вуоксе, в Нижне-Свирском заповеднике, Старой Ладоге, а также новые водные маршруты. До конца года с победителями будут заключены соглашения и выплачены гранты, проекты будут реализованы в течение шести месяцев.

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Отмечается, что гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. В общей сложности правительство России выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей.