Ленобласть попала в рейтинг популярных для переезда регионов

Самыми популярными регионами для миграции среди россиян стали Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области.

На указанные регионы России приходится две трети переездов, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова. Также россияне для миграции выбирают Краснодарский край и Крым.

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Он отметил, что в России движение осуществляется в центростремительном направлении: от периферии к столицам регионов, а от них уже к столичным регионам.