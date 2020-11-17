ВЦИОМ: более 80% россиян чувствуют себя счастливыми

Большинство россиян — 81% — в той или иной степени чувствуют себя счастливыми, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Главными причинами счастья респонденты назвали благополучие в семье — 34%, хорошее здоровье у близких — 24%, хорошая работа — 20%, наличие детей — 18% и хорошее материальное положение — 10%.

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Основные поводы чувствовать себя несчастным: тяжелое материальное положение — 7%,проблемы со здоровьем — 6%, безработица — 5% и плохое положение дел в стране — 4%.