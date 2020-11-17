В Ленобласти планируют открыть музей Суворова

Проект «Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости» при участии сразу нескольких организаций инициировал открытие в Новой Ладоге музея Суворову.

Открытию музея будет предшествовать целый ряд крупных тематических мероприятий. Новоладожский историко-краеведческий музей до конца ноября планирует провести экспозицию, в которой отразят пребывание Суворова в Новой Ладоге, где он командовал Суздальским пехотным полком. Экспозиция включит в себя предметы быта, одежду и оружие времен Суворова.

В свою очередь, еще один партнер проекта — выборгский ресторан «У Борхарда», разработал специальное «суворовское» меню. А участники этого масштабного мероприятия из Финляндии уже снимают документальный фильм о жизни известного генералиссимуса и планируют оборудовать экспозицию крепостных сооружений и водных путей, которые строились на озере Сайма по указу Суворова для укрепления границ.

«Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости» осуществляется в рамках проекта «Россия – Юго-Восточная Финляндия. Этот проект планируется реализовывать три года, за которые будет создан исторический маршрут из России в Финляндию и будет проведен ряд выставочных тематических мероприятий.