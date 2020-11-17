Работы на роднике в Выборге отложили до следующего года

Во вторник, 17 ноября, рабочие демонтировали на территории Выборгского родника трубу, которая служила временным решением для забора воды.

Работы на данном участке начались по просьбе местных жителей. За 2,5 месяца благоустройства родник обзавелся павильоном с двускатной кровлей и нижними опорными стойками. Внутри помещения оборудованы ступени с противоскользящим эффектом, проведена электропроводка. Также был выполнен ремонт дороги, ведущей к роднику, сообщает пресс-служба администрации МО «Выборгский район».

Как отметил Олег Лиховидов, помощник главы районной администрации, работы на данном участке продолжатся в следующем году, предположительно в летний период.