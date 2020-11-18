В Ленобласти завершено расследование убийства 20-летней девушки

Задержанный в июле этого года обвиняемый, наконец, предстанет перед судом.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, завершено расследование убийства девушки в районе деревни Пёлково Лужского района.

Следствием установлено, что девушка находилась в машине с ранее судимым мужчиной, который избил ее и задушил, а после избавился от тела. Во время допроса он частично признал свою вину.

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В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд, который вынесет справедливый приговор.