Большинство вузов Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение — Валерий Фальков

Автор: Александр Селиванов
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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что большинство вузов в Москве и Санкт-Петербурге перешли на дистанционное обучение.

Раннее Минобрнауки был издан приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удалённый формат по согласованию с Роспотребнадзором.

«А в приказе я понимаю, что решение достаточно категорично. Поскольку речь идёт о том, чтобы практически на полный дистант перевести вузы Москвы и Санкт-Петербурга, во всяком случае, вузы, которые подведомственны министерству науки и высшего образования. Насколько мы видим… абсолютное большинство учредителей последовали этому примеру, пожалуй, за некоторым исключением», — сказал Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.
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17.11.2020 144
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