На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 7 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков; 
  • км 20 ограничение скорости  движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00,  ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 35-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;
  • км 95-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, занижение обочины.
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