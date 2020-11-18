На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 7 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 20 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 35-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;
- км 95-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, занижение обочины.