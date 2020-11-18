В Перу за неделю сменилось 3 президента

Конгресс Перу выбрал 76-летнего Франсиско Сагаста временным президентом, который стал уже третьим главой страны менее чем за неделю.

Импичмент президенту Мартину Вискарра был объявлен 9 ноября. Его обвинили в получении взяток на $640 000 от строительных подрядчиков в период с 2011 по 2014 годы, когда он занимал должность губернатора провинции Мокегуа.

После импичмента полномочия временного президента, согласно конституции, принял спикер парламента Мануэль Мерино. Сторонники Вискарра вышли на протесты против президентства Мерино. Митинги закончились столкновениями с полицией.

После этого Конгресс Перу принял решение назначить исполняющем обязанности президента Франсиско Сагаста, который является представителем единственной партии, не голосовавшей на прошлой неделе против импичмента Мартина Вискарра.

Следующие выборы президента в Перу должны состоятся весной 2021 года.