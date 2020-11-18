Во Всеволожском и Гатчинском районах устанавливают остановки, которые защитят от наезда машин

В Ленобласти начали устанавливать противоаварийные остановочные павильоны, которые возьмут на себя удар в случае вылета машины с дороги.

Всего до конца года будут установлены 106 остановок, часть из них будет оснащена демпферами из стальных «сот». В случае аварии они полностью примут на себя ударную волну. Эти павильоны покрасят в ярко-оранжевый цвет, чтобы их было лучше видно водителям. Первая противоаварийные остановка уже установлена в Сертолово.

Остановочные павильоны появятся в следующих населенных пунктах: