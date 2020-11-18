Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет без катка и карусели

Рождественскую ярмарку в Петербурге все же откроют, но с некоторыми ограничениями и с соблюдением всех мер эпидбезопасности.

В этом году ярмарка пройдет без катка и карусели, но подарки и угощения жители и гости Петербурга все же смогут приобрести. А атмосферу праздника создаст интересное оформление Манежной площади и Малой Садовой улицы. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Вам будет интересно Дед Мороз сократит новогодний тур по России из-за COVID-19 Маршрут традиционного новогоднего путешествия Всероссийского Деда Мороза в этом году будет сокращен из-за коронавируса. Добавляется, что в резиденции Деда Мороза в... 15.11.2020 196

Несмотря на то, что мероприятие пройдет на открытом воздухе, будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Открытие традиционной ярмарки запланировано на 19 декабря 2020 года, она будет работать до конца Рождественских праздников.