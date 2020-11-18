Суд в Петербурге избрал меру пресечения, которая будет действовать до 15 января.

Троих подростков взяли под стражу после того, как их обвинили в разбое. Подозреваемые нападали на дворников-мигрантов и бездомных. Они использовали газовые баллончики и избивали ради денег. Свою позицию они называли «Зачисткой Петербурга от нерусских».

Кировский районный суд отправил подростков под домашний арест. Приговор действует до 15 января. Подозреваемые не возражали против приговора. Подростки заявили, что организатором нападений выступал молодой человек по прозвищу Гестапо. Обвиняемые не скрывали своих взглядов и активно демонстрировали их в соцсетях. Сейчас их аккаунты изучают сотрудники Центра «Э».