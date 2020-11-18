Нагрузка на на амбулаторные центры компьютерной томографии в Санкт-Петербурге увеличилась вдвое за последние две недели.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Комздрава Татьяна Трофимова объяснила причину очереди на КТ. На Петербургском международном форуме здоровья 18 ноября она заявила, что компьютерную томографию выполняют в 8 амбулаторных КТ-центрах и в 22 стационарах. Исследования проводятся 1,6 тысячи раз ежедневно, половина из них приходится на стационары. При этом наблюдается дефицит мощностей до 30 исследований.

Часть КТ-центров работают с невысокой нагрузкой. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Лариса Соловьева пообещала, что потоки пациентов перераспределят в ближайшем будущем.