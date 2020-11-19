За неделю в Ленобласти госпитализированы 34 человека с ОРВИ и гриппом

Из числа госпитализированных — 31 ребенок, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения. За неделю, с 9 по 15 ноября, в больницы госпитализированы 34 человека, среди них – 31 ребенок. Наиболее высокая заболеваемость отмечена среди детей в возрасте от 3 до 6 лет.

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В ведомстве напоминают, что не следует заниматься самолечением, а при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения адекватного лечения.