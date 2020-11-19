В Ленобласти выявили 197 новых случаев COVID-19 на 19 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 14 692 человека. Выздоровели – 8 411 человек.
Бокситогорский район:
- Пикалево — 1.
Волосовский район:
- Волосово — 3;
- Сумино — 1;
- Терпилицы — 1;
- Зимитицы — 2;
- Кальмус — 1;
- Канаршино — 1.
Волховский район:
- Волхов — 3;
- Сясьстрой — 1;
- Кисельня — 1;
- Новая Ладога — 1.
Всеволожский район:
- Мурино — 15;
- Всеволожск — 19;
- Кудрово -1;
- Новое Девяткино — 1;
- Старая — 3;
- Романовка — 1;
- Бугры — 3;
- Вирки — 1;
- Рахья — 1;
- Мистолово — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 16;
- Глебычево — 1;
- Приморск — 1;
- Кирилловское — 1;
- Большое поле — 1;
- Новинка — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 11;
- Кобралово — 1;
- Войсковицы — 1;
- Сиверский — 2;
- Коммунар — 2;
- Малые Колпаны — 1;
- Новый Учхоз — 3;
- Старосиверская — 2;
- Большое Верево — 1;
- Руссолово — 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 8;
- Усть-Луга — 1.
Киришский район:
- Кириши — 5;
- Будогощь — 1.
Кировский район:
- Кировск — 3;
- Отрадное — 2;
- Синявино — 3.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 4;
- Новая Слобода — 1.
Ломоносовский район:
- Аннино — 1;
- Малая Ижора — 1;
- Виллози — 1;
- Кипень — 2;
- Санино — 1;
- Кемпелово — 1.
Лужский район:
- Луга — 5;
- Заклинье — 2;
- Осьмино — 1;
- Ретюнь — 1.
Подпорожский район:
- Подпорожье — 5.
Приозерский район:
- Сосново — 1;
- Петровское — 2;
- Снегиревка — 1;
- Починок — 1;
- п/ст Лосево — 1;
- Ромашки — 1.
Сланцевский район:
- Сланцы — 7;
- Мокреди — 1;
- Выскатка — 1.
Тихвинский район:
- Тихвин — 9;
- Бор — 1;
- Березовик — 2;
- Царыцино Озеро — 1;
- Новоандреево — 1.
Тосненский район:
- Тосно — 9;
- Тельмана — 1.