В Ленобласти выявили 197 новых случаев COVID-19 на 19 ноября

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 14 692 человека. Выздоровели – 8 411 человек.

Бокситогорский район:
  • Пикалево — 1.
Волосовский район:
  • Волосово — 3;
  • Сумино — 1;
  • Терпилицы — 1;
  • Зимитицы — 2;
  • Кальмус — 1;
  • Канаршино — 1.
Волховский район:
  • Волхов — 3;
  • Сясьстрой — 1;
  • Кисельня — 1;
  • Новая Ладога — 1.
Всеволожский район: 
  • Мурино — 15;
  • Всеволожск — 19;
  • Кудрово -1;
  • Новое Девяткино — 1;
  • Старая — 3;
  • Романовка — 1;
  • Бугры — 3;
  • Вирки — 1;
  • Рахья — 1;
  • Мистолово — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 16;
  • Глебычево — 1;
  • Приморск — 1;
  • Кирилловское — 1;
  • Большое поле — 1;
  • Новинка — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 11;
  • Кобралово — 1;
  • Войсковицы — 1;
  • Сиверский — 2;
  • Коммунар — 2;
  • Малые Колпаны — 1;
  • Новый Учхоз — 3;
  • Старосиверская — 2;
  • Большое Верево — 1;
  • Руссолово — 1.
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 8;
  • Усть-Луга — 1.
Киришский район:
  • Кириши — 5;
  • Будогощь — 1.
Кировский район: 
  • Кировск — 3;
  • Отрадное — 2;
  • Синявино — 3.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 4;
  • Новая Слобода — 1.
Ломоносовский район: 
  • Аннино — 1;
  • Малая Ижора — 1;
  • Виллози — 1;
  • Кипень — 2;
  • Санино — 1;
  • Кемпелово — 1.
Лужский район: 
  • Луга — 5;
  • Заклинье — 2;
  • Осьмино — 1;
  • Ретюнь — 1.
Подпорожский район: 
  • Подпорожье — 5.
Приозерский район: 
  • Сосново — 1;
  • Петровское — 2;
  • Снегиревка — 1;
  • Починок — 1;
  • п/ст Лосево — 1;
  • Ромашки — 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 7;
  • Мокреди — 1;
  • Выскатка — 1.
Тихвинский район: 
  • Тихвин — 9;
  • Бор — 1;
  • Березовик — 2;
  • Царыцино Озеро — 1;
  • Новоандреево — 1.
Тосненский район:
  • Тосно — 9;
  • Тельмана — 1.
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