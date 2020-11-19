В Ленобласти выявили 197 новых случаев COVID-19 на 19 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 14 692 человека. Выздоровели – 8 411 человек.

Бокситогорский район:

Пикалево — 1.

Волосовский район:

Волосово — 3;

Сумино — 1;

Терпилицы — 1;

Зимитицы — 2;

Кальмус — 1;

Канаршино — 1.

Волховский район:

Волхов — 3;

Сясьстрой — 1;

Кисельня — 1;

Новая Ладога — 1.

Всеволожский район:

Мурино — 15;

Всеволожск — 19;

Кудрово -1;

Новое Девяткино — 1;

Старая — 3;

Романовка — 1;

Бугры — 3;

Вирки — 1;

Рахья — 1;

Мистолово — 1.

Выборгский район:

Выборг — 16;

Глебычево — 1;

Приморск — 1;

Кирилловское — 1;

Большое поле — 1;

Новинка — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 11;

Кобралово — 1;

Войсковицы — 1;

Сиверский — 2;

Коммунар — 2;

Малые Колпаны — 1;

Новый Учхоз — 3;

Старосиверская — 2;

Большое Верево — 1;

Руссолово — 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 8;

Усть-Луга — 1.

Киришский район:

Кириши — 5;

Будогощь — 1.

Кировский район:

Кировск — 3;

Отрадное — 2;

Синявино — 3.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 4;

Новая Слобода — 1.

Ломоносовский район:

Аннино — 1;

Малая Ижора — 1;

Виллози — 1;

Кипень — 2;

Санино — 1;

Кемпелово — 1.

Лужский район:

Луга — 5;

Заклинье — 2;

Осьмино — 1;

Ретюнь — 1.

Подпорожский район:

Подпорожье — 5.

Приозерский район:

Сосново — 1;

Петровское — 2;

Снегиревка — 1;

Починок — 1;

п/ст Лосево — 1;

Ромашки — 1.

Сланцевский район:

Сланцы — 7;

Мокреди — 1;

Выскатка — 1.

Тихвинский район:

Тихвин — 9;

Бор — 1;

Березовик — 2;

Царыцино Озеро — 1;

Новоандреево — 1.

Тосненский район: