Александр Дрозденко принял участие в выборах генерального секретаря в Совете Европы

Речь идет о Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, куда глава Ленобласти подавал заявку на место Председателя Конгресса

В итоге на новый срок был избран исполняющий обязанности Андреас Кифер, а его заместителями стали – глава греческой делегации, мэр Миконоса Константиноса П. Кукаса и член городского совета Копенгагена (Дания) Кристин Билле.

Процедура проходила в онлайн-формате в течение двух дней. Отметим, что первоначально выборы были запланированы на мартовскую сессию 2020 года и отложены из-за распространения COVID-19.

Напомним, что 28 сентября, Александр Дрозденко принял участие в заседании Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, где он возглавляет российскую делегацию. Собравшиеся традиционно обсудили выборы, прошедшие в разных странах, соблюдение принципов демократии, вопрос сотрудничества всех ведущих стран при принятии важнейших решений.