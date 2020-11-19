График разводки Ладожского моста на Р-21 «Кола» изменился из-за ветра

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 18 ноября сообщили, что из-за сильного ветра технологическую разводку моста в Кировском районе перенесли на 25 ноября.
Автомобильное движение будет полностью перекрыто по участку Р-21 «Кола» в период с 00:00 до 02:00 каждую ночь с 19 по 25 ноября.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в 6 по 30 ноября россияне смогут наблюдать метеорный поток Леониды. Это главный звездопад последнего месяца года, который известен большим изобилием метеорных дождей.
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19.11.2020 197