График разводки Ладожского моста на Р-21 «Кола» изменился из-за ветра

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 18 ноября сообщили, что из-за сильного ветра технологическую разводку моста в Кировском районе перенесли на 25 ноября.

Автомобильное движение будет полностью перекрыто по участку Р-21 «Кола» в период с 00:00 до 02:00 каждую ночь с 19 по 25 ноября.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в 6 по 30 ноября россияне смогут наблюдать метеорный поток Леониды. Это главный звездопад последнего месяца года, который известен большим изобилием метеорных дождей.