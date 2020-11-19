Почти 40 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Под медицинским наблюдением остаются более 2600 человек.
По информации пресс-службы оперативного штаба по коронавирусу в Санкт-Петербурге, за сутки в городе обследовали на вирус 39 789 человек.
Отмечается, что в настоящий момент под наблюдением находятся 2636 человек, из которых 79 в обсерваторе и 667 на самоизоляции.
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