Почти 40 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Под медицинским наблюдением остаются более 2600 человек.

По информации пресс-службы оперативного штаба по коронавирусу в Санкт-Петербурге, за сутки в городе обследовали на вирус 39 789 человек.

Отмечается, что в настоящий момент под наблюдением находятся 2636 человек, из которых 79 в обсерваторе и 667 на самоизоляции.

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В Санкт-Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. 19 ноября в городе зафиксировали 2 312 новых случаев коронавируса.