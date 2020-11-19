Депутаты хотят блокировать сайты за цензуру российских СМИ – например, YouTube и Facebook

Соответствующий проект внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов Государственной думы во главе с Александром Хинштейном и Сергеем Боярским.

По данным разработчиков проекта, с апреля 2020 года Twitter, Facebook и YouTube подвергают цензуре и ограничивают показы материалов Russia Today, РИА «Новости», «Соловьев LIVE» и «Крым 24».

Проект предусматривает ввод санкций вплоть до блокировки в отношении информационных ресурсов, «допускающих дискриминацию российских СМИ». Штраф за «цензуру» может составить до трех миллионов рублей. Право блокировать – у Роскомнадзора.