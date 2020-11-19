В Ленинградской области пройдет очередная региональная олимпиада для школьников старших классов и студентов вузов. Из-за пандемии ее проведут дистанционно.

Леноблизбирком и комитет образования Ленинградской области проведут 13-ю региональную олимпиаду по избирательному праву среди студентов и школьников. Об этом сообщается в группе «Выборы в Ленинградской области» в соцсети Facebook.

В этом году в силу ограничений олимпиаду проведут дистанционно. В рамках первого этапа, который продлится до 27 ноября, обучающиеся должны будут выполнить письменные работы — рефераты и эссе. Второй этап предполагает выполнение письменных заданий по основам избирательного права и избирательного процесса. В нем поучаствуют призеры первого этапа.

Всего в олимпиаде могут поучаствовать молодые люди четырех возрастных групп: учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, а также учащиеся старших курсов областных профессиональных образовательных организаций.