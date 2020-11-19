Кабинет министров ввел новую систему выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В России ввели новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, ранее эти выплаты осуществлялись через работодателя. Теперь граждане будут получать средства напрямую из Фонда соцстрахования. Это, по его словам, существенно упрощает задачи работодателей и ускоряет получение денег. Сейчас такую систему уже пробуют в ряде регионов.
«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы», — сказал премьер.