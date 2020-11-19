Кабинет министров ввел новую систему выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В России ввели новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, ранее эти выплаты осуществлялись через работодателя. Теперь граждане будут получать средства напрямую из Фонда соцстрахования. Это, по его словам, существенно упрощает задачи работодателей и ускоряет получение денег. Сейчас такую систему уже пробуют в ряде регионов.