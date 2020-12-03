Количество самозанятых предпринимателей в Ленобласти растет из месяца в месяц

Редакция ivbg.ru выяснила, с чем связана такая популярность нового вида предпринимательства и на какие меры поддержки могут рассчитывать самозанятые жители Ленобласти

В ноябре 2020 года в Ленобласти насчитывалось более 16 000 зарегистрированных самозанятых, а на начало сентября – 13 700, при том, что часть самозанятых по тем или иным причинам снялась с учета.

Прежде всего самозанятость – это возможность вести свой бизнес легально и честно, оплачивая при этом минимум налогов: налог с выручки составляет всего 4%, если самозанятый оказывает услуги физическим лицам, и 6% – если юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Такие ставки зафиксированы до 2028 года.

Для тех, кто делает свои первые шаги в предпринимательстве или хотел стать предпринимателем, но не решился, – самозанятость дает возможность начать бизнес просто и без юридических сложностей. В центре «Мой бизнес» Ленобласти (в Санкт-Петербурге) и в муниципальных организациях поддержки предпринимательства в вашем городе или районе вас проконсультируют по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности. По юридическим, финансовым и вопросам маркетинга в центре «Мой бизнес» предоставят более углубленные индивидуальные консультации профильных экспертов.

Те, кто уже стал самозанятым, убедились, что зарегистрироваться в качестве самозанятого – просто, это можно сделать без визита в налоговую инспекцию в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России, через Сбербанк с помощью бесплатного сервиса «Своё дело» или на портале госуслуг. Все необходимые операции — кассовый чек, учет доходов, налоговые платежи и другие — формируются в приложении «Мой налог».

При этом самозанятые могут рассчитывать на поддержку со стороны государства не только в вопросах регистрации и ведения своего бизнеса, но и в обучении и получении кредитов по льготным ставкам.

Самозанятым доступно не только обучение по специальным программам, таким как «Самозанятость: шаг к личному успеху», но и любые тренинги, семинары, мастер- классы для начинающих и действующих предпринимателей, которые проводит Фонд

поддержки предпринимательства Ленобласти. Вся информация об обучении и мероприятиях размещена на сайте в разделе «Мероприятия».

Также статус самозанятого позволяет брать кредиты в банках с фиксированной ставкой6,25% годовых. Начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации – от 0 месяцев) могут получить до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет, а действующие предприниматели (срок регистрации – от 3 месяцев) могут получить до 1 млн рублей сроком до 3 лет для развития своего бизнеса. Обеспечение и залоги не требуются.

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