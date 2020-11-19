ФССП приостановила личный прием граждан в шести районах Ленобласти

Судебные приставы приостановили личный прием граждан во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Приозерском, Тосненском и Тихвинском районах Ленобласти. Исключение — вопросы, касающиеся алиментов и немедленного исполнения.

Пресс-служба ФССП по Ленобласти сообщает, что запись на личный прием осуществляется только на официальном сайте ведомства, через интернет-сервис “Запись на прием”. Через сервис “Интернет-приемная” можно направить в адрес территориального органа свои предложения, заявления, жалобы или благодарственные письма. Эти обращения рассматриваются в течение 30 дней с момента их регистрации.