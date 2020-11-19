Ленобласть совершенствует дистанционное обучение, но очное остается в приоритете

Эффективные примеры дистанционного обучение представили сегодня, 19 ноября, на совещании с директорами и педагогами школ Ленобласти, при участии ее главы.

«На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна. Ученик может продолжить обучаться со своим классом и слушать учителя, он может отвечать у экрана», – прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В одной из школ Мурино педагоги столкнулись с тем, что ученикам на дистанционном обучении не было видно то, что пишет учитель мелом по зеленой доске. Интерактивная доска спасла положение — на ее поверхности изображения ярче и четче.

В Кингисеппском районе для ребят на дистанционном обучении составили отдельное расписание: часть предметов ребята из дома проходят вместе со своими одноклассниками в режиме онлайн, а часть материалов изучается при помощи онлайн-платформ.

Ранее председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов отметил, что эпидемиологическая ситуация в системе образования региона стабильная, поэтому с 9 ноября все ученики вышли на привычное очное обучение. Однако по заявлению от родителей перейти на дистанционное обучение может любой школьник Ленобласти. На сегодня этой возможностью воспользовался 921 ученик в 15 школах.