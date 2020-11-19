Зарубежные врачи назвали ранние симптомы коронавируса

Канадские и британские медики уточнили ранние признаки заболевания коронавирусом.

По информации «Газета.ру», каждый пятый инфицированный жалуется на проблемы с желудком, потерю аппетита, рвоту, тошноту и боли.

Также в 3 % случаев у заболевшего может появиться конъюнктивит.

Третий признак-нарушение сознания. Врачи говорят, что вирус может повредить разные участки мозга вне зависимости от тяжести заболевания.

Последним признаком заражения медики назвали повышенную утомляемость. Этот симптом возникает у каждого второго пациента.