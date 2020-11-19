Нетрезвый петербуржец покусал полицейского – теперь его будут судить

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти в Санкт-Петербурге. Его рассмотрит Петроградский районный суд.
Нетрезвый житель Санкт-Петербурга, находясь на улице в вечернее время, не пожелал предоставить полицейским свой паспорт для проверки. В ходе разговора он проявил агрессию, укусил сотрудника полиции зубами за кисть руки и ударил в шею.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в полицию Санкт-Петербурга 19 ноября около 15:30 сообщили о похищении человека в Общественном переулке в Невском районе.
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