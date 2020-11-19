С 23 ноября в Санкт-Петербурге закрываются заведения общепита в торговых центрах и катки. Гендиректор ТК «Невский Центр» Дарья Ветрова объяснила, чем это угрожает бизнесу.

С понедельника, 23 ноября, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в городе закроются точки общепита и ледовые катки в торговых центрах. Генеральный директор ТК «Невский Центр» Дарья Ветрова пояснила, чем это чревато для бизнеса, который еще не оправился после первой волны пандемии. Об этом пишут «Невские новости».

По ее словам, для владельцев этих заведений такое решение стало неожиданностью, поскольку ранее власти не сообщали о планах по приостановке бизнеса. Чтобы не допустить закрытия, предприниматели готовы идти на крайние меры — измерять температуру посетителям на входе, сокращать допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на фуд-корте, увеличить расстояние между столами.