В Санкт-Петербурге после погони загорелась иномарка

В ночь на 20 ноября, в Санкт-Петербурге произошла погоня, в результате которой загорелся немецкий автомобиль.

По информации очевидцев в социальных сетях, водитель немецкого автомобиля не выполнил требования сотрудников автоинспекции, после чего началась погоня. В попытке скрыться мужчина совершил столкновение с троллейбусом.

Отмечается, после ДТП автомобиль загорелся, а водитель рассказал о том, что всегда хотел уйти от погони сотрудников полиции.

В результате ДТП никто не пострадал. Мужчина получил шесть штрафов.

Вам будет интересно Опубликовано видео погони со стрельбой за пьяным водителем в Отрадном После погони со стрельбой в Ленобласти в отношении пьяного водителя, лишенного прав, было возбуждено уголовное дело. Ранее ivbg.ru писал, что в... 12.11.2020 230

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.