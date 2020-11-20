В Санкт-Петербурге в четыре раза возросла нагрузка на участковых терапевтов

Среднее количество вызовов в день достигает 40 на одного медика.

По информации главы Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, который выступал на 78-м канале в четверг, в Санкт-Петербурге в четыре раза увеличилось вызовов на одного участкового терапевта.

Глава комитета отметил, что физически на все вызовы медик успеет, только если они будут располагаться близко, однако так бывает не всегда.

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Также Лисовец сообщил, что раньше вызовов было 6-10, а сейчас в среднем около сорока.