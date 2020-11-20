В Вырице может появиться музей писателя-фантаста Ивана Ефремова

В настоящее время там работает библиотека, носящая имя автора романа «Туманность Андромеды».

По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в регионе заинтересованы в приобретении коллекции мемориальных вещей Ивана Ефремова. Вещи намерены выкупить у родственников писателя.

Также в пресс-службе администрации региона сообщили, что сейчас в посёлке Вырица находится библиотека носящее имя Ефремова. Рассматривается возможность создания музея автора фантастических романов «Туманность Андромеды» и «Час Быка» в этом здании.