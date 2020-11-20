Арсенал пистолетов из Италии и Аргентины изъят у жителя Соснового Бора

Оперативники уголовного розыска и совместно с сотрудниками ФСБ 19 ноября пришли с обыском к 65-летнему работнику научно-исследовательского института Соснового Бора.

Обыски в его квартире и гараже на улице Красных Фортов прошли в рамках уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия, возбужденного в мае 2019 года. Изъяты пистолеты Макарова и системы Вальтер, итальянские «Беретта» и «Бернарделли», аргентинская «Берса», «Наганы».

Всего обнаружены около 15 единиц оружия, а также около 900 патронов.