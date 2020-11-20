Вор украл квадроцикл за 500 тысяч и не забыл закрыть ворота в Кирилловском

В полицию Выборгского района 19 ноября обратился 41-летний житель поселка Кирилловское. Ночью с участка в Харитоновом переулке у него украли темно-зеленый квадроцикл «Ямаха».

Свой ущерб владелец оценил в 500 тысяч рублей. По его словам, вор проник на участок, пока он спал. На улице был шторм, который перекрывал шум. Хозяин также отметил, что ворота на роликах, по всей видимости, были отжаты силой. А когда вор уходил, он вежливо закрыл их обратно.

В полиции изучаются записи камер видеонаблюдения, расположенные на ближайших АЗС. Преступник мог попасть в их объективы.