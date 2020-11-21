Владимир Путин поблагодарил деятелей культуры за организацию праздника к юбилею Гранина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Олегу Басилашвили, ректору Литературного института имени А. М. Горького Алексею Варламову и гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому за организацию празднования 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, президент объявил благодарность ректору Литературного института имени А. М. Горького Алексею Варламову и гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.
Даниил Гранин – писатель, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин – лауреат Государственной премии СССР (1978) и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет.