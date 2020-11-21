Владимир Путин поблагодарил деятелей культуры за организацию праздника к юбилею Гранина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Олегу Басилашвили, ректору Литературного института имени А. М. Горького Алексею Варламову и гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому за организацию празднования 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в организацию и проведение мероприятий по увековечению и празднованию 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина… объявить благодарность президента РФ… Басилашвили Олегу Валериановичу — артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова», город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Кроме того, президент объявил благодарность ректору Литературного института имени А. М. Горького Алексею Варламову и гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

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Даниил Гранин – писатель, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин – лауреат Государственной премии СССР (1978) и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет.