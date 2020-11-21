Ленобласть примет участие в юбилейном «Марафоне Ночной лиги» по хоккею

Автор: Александр Селиванов
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Хоккейные матчи, посвящённые началу десятого сезона, начнутся по всей стране в воскресенье, 22 ноября.

Hokky
Источник: online47.ru

Ленинградская область примет участие в юбилейном «Марафоне Ночной лиги». Любительские матчи начнутся на арене Ice Rink в 15:30.

Ночная Хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, которая не имеет аналогов в стране и мире. Ее главные задачи – развитие массового хоккейного спорта в стране. Принять участие в любительских соревнованиях могут все желающие.

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26.07.2020 668
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