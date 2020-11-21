Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о наличии лекарств в аптеках города

Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придётся поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«У нас нет такого, чтобы был по чему-то тотальный дефицит, то есть, чтобы в строке был бы ноль. Так или иначе, есть препараты…. У нас Гидроксихлорохина (плаквенила) на 6 дней амбулаторного лечения. То есть сегодня мы всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, а это порядка 40 тысяч человек, можем дать один раз по упаковке препарата. И люди будут употреблять его 10 дней», — рассказал он.

При этом Сарана отметил, что в аптеках есть дефицит по некоторым антибиотикам.

«У нас антибактериальный спектр достаточно большой, который входит в перечень рекомендаций. Это не только Азитромицин… На слуху у населения только Азитромицин, и почему-то все побежали за ним в аптеку», — сказал он, отметив, что на утро 20 ноября в городе было 36 тысяч упаковок Азитромицина.

«Сейчас все понимают, что рядом болеют родственники, болеют друзья, знакомые, и все почитали, какими препаратами лечатся, и собственно говоря, все население бросилось в аптеки для покупки тех или иных препаратов и создался определённый дефицит по некоторым направлениям», — рассказал Сарана.

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Как отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Петербурге Валерий Солдунов, по итогам мониторинга аптек Фавипиравир отсутствует в 95% аптек, Рекомбинантный интерферон — в 92%, Гидроксихлорохин — в 27%, Умифеновир — в 20%, Преднизолон — в 17%, Метилпреднизолон — 67%, Азитромицин — в 15%, Левофлоксацин — в 25%, Кларитромицин — в 7%. Парацетамол есть практически во всех аптеках.