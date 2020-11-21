Регионы России довели до аграриев 79,1% федеральных субсидий – Минсельхоз

Субъекты России к 19 ноября довели до сельскохозяйственных производителей 79,1% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса страны, говорится в сообщении Минсельхоза России.
Лидеры среди субъектов России по доведению средств до получателей — Санкт-Петербург (100%), Ненецкий автономный округ (100%), Республика Марий Эл (99,8%), Кемеровская область (98,3%), Красноярский край (98,0%), Республика Алтай (97,8%), Сахалинская область (95,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (95,0%), Республика Мордовия (94,2%), Ярославская область (93,5%), Кировская область (93,2%), Республика Башкортостан (93,1%), Иркутская область (91,4%), Кабардино-Балкарская Республика (91,3%), Республика Коми (91,1%) и Владимирская область (90%).
Министерство также отмечает, что самые низкие темпы по этому показателю наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (37%), Еврейской автономной области (43,7%) и Тульской области (47,8%).