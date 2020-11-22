В Санкт-Петербурге произошла массовая драка на проспекте Тореза

Нарушителей спокойствия доставили в территориальный отдел полиции.

По информации правоохранительных органов, массовая драка произошла вечером 21 ноября на проспекте Тореза в Выборгском районе.

По предварительным данным, в потасовке участвовали шесть человек.

Всех участников драки доставили в территориальный отдел полиции. В отношении мужчин составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.